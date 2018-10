Praburisea elicopterului patronului de la Leicester s-a auzit IN DIRECT la TV! Sunetele GROAZEI | VIDEO

Gazzetta dello Sport scrie ca in elicopter se afla atat patronul, cat si fiul acestuia, ambii murind in urma impactului. BBC a oferit doar informatia conform careia Vichai Srivaddhanaprabha se afla la bord, citand surse apropiate familiei. Nu exista nicio infromatie oficiala privind moartea acesuia.

Momentul decolarii avionului a fost surprins in studioul BT Sport, acolo unde realizatorul Jake Humphrey facea analiza partidei dintre Leicester si West Ham alaturi de invitatii sai.

Privind decolarea elicopterului, Jake Humphrey a facut o gluma, spunand: "In momente d-astea te gandesti la alegerile pe care le faci in viata".

La cateva minute, pe inregistrarea din studio se poate auzi sunetul groaznic din momentul prabusirii aparatului de zbor.

Hearing that the Leicester City owners’ helicopter has crashed in the club’s car park.