Rapid isi ia AVANT spre Liga 1! Au transferat astazi un jucator care a trecut prin academia lui TOTTENHAM. Cine este fotbalistul care vine sa puna umarul la PROMOVARE! "O sa ajungem in Liga 1 cu siguranta"

Giulestenii l-au transferat astazi pe Rares Stefanut Lazar (20 de ani) jucator care vine de la CS Mioveni si FC Vaslui. Pentru perioada scurta de timp acesta a trecut si pe la Totenham, la echipa under 18, iar apoi s-a intors la Mioveni. A fost convocat si nationalele Romaniei U16, U17, U18 si U19 in perioada junioratului.

Fotbalistul este al doilea debutant, ca varsta, din istoria ligii 1 dupa legendarul Nicolae Dobrin. Rares Lazar a debutat intr-o deplasare la Ceahlaul, cand evolua pentru FC Vaslui, pe 17 mai 2014, pe cand avea varsta de 15 ani.

Lazar: "Abia astept sa debutez"



Rares Lazar spune ca este foarte fericit ca a ajuns la Rapid si spera sa debuteze cat mai repede in fata suporterilor.

"La Rapid am gasit niste baieti de mare calitate, sigur o sa ma integrez foarte repede si o sa promovam in Liga 1. Rapid e un brand, stie toata lumea ca are niste suporteri extraordinari, sunt foarte emotionat si increzator si abia astept sa debutez in fata suporterilor si sa ii fac mandri" ,a spus Lazar pentru fcrapid.ro

In sezonul a trecut Lazar a evoluat in 30 de partide pentru Mioveni si a reusit un singur gol.

Obiectivul principal: PROMOVAREA



Rapidistii vor juca si in acest sezon in Regie, stadionul propriu urmand sa fie gata, daca se va lucra intr-un ritm mai alert decat pana acum, abia in vara sau toamna lui 2020. Cu un buget de 2,5 milioane de euro, Rapid este principala favorita la promovarea in Liga 1, la echipa anuntandu-se deja cateva transferuri bune, printre care George Tudoran si Gabriel Dodoi, doi dintre cei mai buni oameni ai Pandurilor in acest sezon, Facundo Mallo (uruguayan / ex-Dinamo) si Matias Roskopf (argentinian / crescut de Boca Juniors). Singurele semne de intrebare raman in privinta capacitatii antrenorului Daniel Pancu, care detine doar licenta B UEFA si are putina experienta ca antrenor, sa gestioneze bine lotul si sa preintampine surprizele de pe traseu, dar si potenta financiara a tanarului patron Victor Angelescu sau slabirea sprijinului politic, stiindu-se faptul ca Liviu Dragnea era fan rapidist si unul dintre sustinatorii actualului proiect.