Chelsea a ratat o mutare importantă pe final de mercato. Oferta de 50 milioane de euro care le-a fost refuzată englezilor 

Londonezii de pe Stamford Bridge au transferat definitiv șapte fotbaliști în această perioadă de mercato. Gabriel Slonina, de la Chicago, Pierre-Emerick Aubameyang de la Barcelona, Carney Chukwuemeka de la Aston Villa, Kalidou Koulibaly de la Napoli, Raheem Sterling de la Manchester City, Marc Cucurella de la Brighton și Wesley Fofana de la Leicester.

Însă, pe listă, ar fi putut să fie adăugat și Romeo Lavia. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Todd Boehly a trimis o ofertă de 50 milioane de euro pentru închizătorul lui Southampton, iar trupa din Premier League a refuzat, considerând că belgianul este om de bază la echipă.

Behind the scenes. Chelsea wanted to sign Romeo Lavia on Deadline Day with £50m verbal proposal rejected by Southampton — of course, he’s untouchable. ???????? #CFC

Southampton invested £12m plus add-ons for Lavia — and Man City have £40m buy back clause. pic.twitter.com/6oo1Rre2mt