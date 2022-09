Everton - Liverpool nu a împresionat pe teren, dar fanii au făcut atmosferă! Banner-ul care a fost luat în râs pe rețelele social media

Niciuna dintre cele două echipe, ale căror stadioane sunt la câteva minute de mers pe jos, nu au reușit să marcheze în derby-ul care se anunța "de foc" din acest weekend.

La Liverpool, Darwin Nunez a revenit după suspendarea de trei etape din partida cu Crystal Palace, însă nu a impresionat atât de mult, iar Jurgen Klopp l-a schimbat în minutul 80 cu Diogo Jota.

Everton a avut un gol anulat, în minutul 69, când Coady a îndeplinit o simplă formalitate după pasa de excepție trimisă de Maupay, însă, arbitrajul video a intervenil, iar Anthony Taylor a anunțat că VAR-ul a anulat golul pe motiv de ofsaid.

Banner-ul din Everton - Liverpool

În tribună, suporterii au întins un banner pe care scria "Destul este destul, orașul nostru s-a unit" (n.r. - în engleză, Enough is enough, our city in Unity), evidențiind că, în ciuda faptului că partida este un derby consacrat, fanii își doresc să vadă spectacol.

Pe pagina de facebook a clubului Liverpool, administratorii au pus o poză cu banner-ul, iar suporterii "cormoranilor" nu au încetat să ia în derâs ideea fanilor lui Everton și au avut câteva comentarii ostile.

„Unitate? Nouă ne trebuie cele trei puncte, nu avem timp de unitate aici”, „În ciuda acestui mesaj de unitate, o echipă trebuie să fie 'spulberată'”, „Sfârșitul este aproape”, sunt doar câteva din comentarii.