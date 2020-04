"Nu e corect fata de echipele care au luptat pana aici!" Un jurnalist englez spune ca anularea sezonului inseamna predare

Campionatul din Olanda este primul care s-a amanat, iar celelalte tari se tem sa nu se intample la fel.

Campionatul din Premier League este cel cu cei mai multi bani la mijloc. Se discuta reluarea meciurilor cu portile inchise pentru ca echipele sa nu piarda sume importante de bani.

"Este foarte important ca sezonul din Premier League sa se incheie pe teren, nu e o chestiune care tine de Liverpool sau Leeds United. Este vorba pur si simplu de echipele care au luptat pana aici pentru a participa in Liga Campionilor. Nu e corect fata de ei. E o situatie incredibila, dar ce moment frumos va fi cand fotbalul va reveni si fanii vor putea merge pe stadion din nou.", a spus Henry Winter, un jurnalist englez de la SkySports.

Acesta a continuat si a spus ca anularea sezonului ar insemna predare pentru fotbalul britanic. "Nu poti anula sezonul, sunt dezamagit de olandezi ca au facut asta. Anularea sezonului ar insemna o predare si nu vreau sa trec prin asta.", a adugat jurnalistul.

Cluburile din Premier League ar trebui sa dea inapoi televiziunilor peste 800 de milioane de euro in cazul in care sezonul in curs se anuleaza.

Liverpool este tot mai aproape de titlul mult visat in Anglia si conduce clasamentul detasat, cu 25 de puncte peste Manhester City.