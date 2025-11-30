Duminică, în etapa a 13-a din Premier League, Aston Villa s-a impus cu 1-0 în meciul de pe teren propriu cu Wolverhampton Wanderers.
Golul victoriei a fost marcat de Boubacar Kamara, în minutul 67.
Partida de pe Villa Park a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.
Liverpool, victorie cu 2-0 în fața lui West Ham
„Cormoranii” au deschis scorul după o oră de joc, prin Alexander Isak, din assistul lui Cody Gakpo, iar gazdele au rămas în zece din minutul 84, când Lucas Paqueta a primit două cartonaşe galbene în două minute şi a fost eliminat.
Cody Gakpo a majorat avantajul oaspeţilor, în al doilea minut al prelungirilor, şi West Ham – FC Liverpool s-a încheiat 0-2.
Rezultate înregistrate duminică, în etapa a 13-a din Premier League
Crystal Palace – Manchester United 1-2
(Mateta 36 penalty / Zirkzee 54, Mount 63)
Aston Villa – Wolverhampton 1-0
(Boubacar Kamara 67)
Nottingham Forest – Brighton 0-2
(De Cuyper 45+1, Tzimas 88);
West Ham United – Liverpool 0-2
(Isak 60, Gakpo 90+2)