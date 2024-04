Solanke (minutul 16) și Kluivert (minutul 36) au marcat pentru gazde, în timp ce pentru ”Diavolii Roșii” a punctat Bruno Fernandes (minutele 31 și 65).

Garnacho a apreciat o postare în care Erik Ten Hag era criticat dur

La finalul meciului, Erik Ten Hag a sugerat că o parte din vina pentru rezultatul meciului îi aparține lui Alejandro Garnacho, fotbalistul pe care l-a și scos din teren la pauză.

Din acest motiv, jurnalistul Mark Goldbridge l-a criticat pe antrenorul lui Manchester United, mai ales că Garnacho a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei de pe Old Trafford din acest sezon. La scurt timp a venit și răspunsul lui Garnacho.

Fotbalistul a apreciat postarea jurnalistului, semn că nu este nici el de acord cu justificarea antrenorului olandez.

”Ten Hag l-a învinuit subtil pe Garnacho la conferința de presă de la finalul meciului. Nu arată frumos să dai vina pe un jucător de 19 ani care a livrat deja pentru tine în acest sezon. Din nou, este clar că este speriat că îi va deranja pe cei care câștigă mai mult.

Garnacho a fost unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon. A făcut o primă repriză slabă, dar să îl scoți la pauză și să îl consideri problema din jocul echipei este o glumă. Mulți au jucat mai rău săptămână de săptămână și sunt încă aici”, a scris jurnalistul Mark Goldbridge pe Twitter.

Ce a spus Erik Ten Hag la finalul meciului despre Alejandro Garnacho

”Am fost nevoiți să reparăm în partea dreaptă. Nu am jucat bine, am lăsat spații. Pentru a avea posesia, a trebuit să facem o schimbare acolo. Garnacho nu s-a antrenat toată săptămâna, cu excepția zilei de ieri. M-am gândit să avem mai multă energie, să avem mai multă calitate, calitate în sensul de cooperare în partea dreaptă”, a spus Erik Ten Hag.