În momentul schimbării, în minutul 90, familia tânărului fotbalist nu și-a mai putut stăpâni emoția, iar camerele de filmat i-au surprins pe rudele lui Garnacho ridicându-se în picioare și aplaudând, ba chiar și plângând.

Alejandro Garnacho a ajuns la Manchester United în 2020, de la Atletico Madrid, iar după finalul partidei a transmis un mesaj pe contul de Twitter.

"Moment incredibil să debutez la 17 ani la Manchester United. Nu pot să explic în cuvinte ceea ce simt. Am visat la asta de când aveam patru ani. Să vă amintiți, visele devin realitate", a scris jucătorul.

Incredible moment making my debut at 17 years old for Manchester United in the Premier League at the Theatre of Dreams.

I can’t put into words what I’m feeling right now, I’ve been dreaming of this moment since I was 4 years old.

Remember guys, Dreams really do come true❤️ pic.twitter.com/b7ss06mNcw