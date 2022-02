Sprijin din Japonia pentru Ucraina! Donație de peste 7.5 milioane de euro: „Inimile noastre sunt alături de voi!” Scrisoare către 'eroul' Zelenski

Armata rusă vrea să cucerească Kievul însă până acum militarii ucraineni s-au opus cu succes. Conducătorii Ucrainei cer ajutor de la liderii lumii în lupta cu Putin, prin vocile oamenilor importanți din țară. Chiar președintele Volodymyr Zelenski se află pe front, în capitala țării, luptând.

Japonia se implică în războiul cu Ucraina, prin intermediul miliardarului Hiroshi Mikitani, fondatorul și CEO-ul firmei Rakuten, cel mai mare retailer din Japonia de e-commerce. Mikitani este și acționar al clubului Vissel Kobe, pentru care evoluează Andres Iniesta și a fost cel cu care Gerard Pique a negociat contractul de sponsorizare a Barcelonei.

Averea japonezului este cotată la 5.3 miliarde de dolari, conform Forbes. Mikitani nu a rămas impasibil la situația din Ucraina și a anunțat o donație consistentă către ucraineni, prin intermediul unei scrisori transmise președintelui Zelenski.

Miliardarul donează un miliard de yeni japonezi Ucrainei, adică echivalentul a 7.6 milioane de euro, sumă importantă în contextul războiului.

„M-am consultat cu familia, iar noi, familia Mikitani, am decis să donăm un miliard de yeni către Ucraina. Atașez scrisoarea mea către președintele Zelenski. Inimile noastre sunt alături de voi”, a transmis Mikitani pe contul său de Twitter.

僕達にできることは本当に限られていますが、家族と相談し10億円をウクライナに寄付することにしました。

Consulting with my family, we Mikitani family have decided to donate 1 billion yen to Ukraine.

Attached is my letter to President Zaranskyy. Our hearts are with you. pic.twitter.com/w4LAPs7nt7