Gustavo face SHOW in China! VIDEO: fazele care le-au luat mintile milioarilor

Fostul coleg al lui Mitrita si al lui Baluta din atacul Craiovei se distreaza cu adversarii in liga secunda chineza.

In iulie 2018, Gustavo Di Maura Vagenin s-a transferat in liga secunda chineza la Liaoning Shenyang Kaixin FC, ocupanta locului 8 in clasament final. Brazilianul a jucat titular in 16 meciuri si a marcat 6 goluri, fiind unul dintre cei mai iubiti jucatori ai echipei "Liao Zu" si unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din Chinese Jia League. La actualul club mai evolueaza doar 3 straini: Jacob Mulenga (Zambia, atacant, fost jucator in Franta, Olanda si Turcia), Andy Russel (Anglia / Hong Kong, fundas, fost jucator in Anglia, Hong Kong si Malaezia) si Assani Lukimya (R.D. Congo, fundas, fost jucator in Germania).

Transferul lui Gustavo a fost evaluat la 800.000 de euro, iar jucatorul are un salariu anual de 600.000 de euro, intelegerea fiind semnata pentru pe un si jumatate, cu clauza de prelungire pentru inca un an. Jucatorul brazilian, in varsta de 26 de ani, a mai evoluat in Italia, la Salernitana, Novarra, Lecce si Messina, inaintea de a ajunge la Craiova, in 2016. Pentru olteni a evoluat in 70 de meciuri, a reusit 19 goluri si a cucerit Cupa Romaniei, editia 2017-2018.

Liaoning FC joaca pe un stadion de 30.000 de locuri si reprezinta orasul Shenyang, din Nord-Estul Chinei, care are o populatie de 8,1 milioane de locuitori si este unul dintre cele mai importante centre industriale ale tarii, fiind de asemenea un important hub bancar, tehnologic si de transport.