Mohamed Salah explică de ce a plecat de la Chelsea: ”Trebuia să le dovedesc că nu au dreptate”

Extrema din Egipt a devenit un lider al lui Liverpool și a intrat rapid în vizorul granzilor Real Madrid și FC Barcelona, care s-au tot interesat de el. Totuși, Salah nu a avut mereu succesul de acum.

Fotbalistul a trecut pe la mai multe echipe, înainte să ajungă să scrie istorie pe Anfield, acolo unde a adus trofeele Premier League și Champions League. FC Basel l-a vândut la Chelsea pentru 11 milioane de euro, însă pe Stamford Bridge acesta nu s-a adaptat.

Transferat la comanda lui Jose Mourinho, a jucat doar 19 meciuri pentru Chelsea, fiind cedat ulterior la Fiorentina și AS Roma, echipe la care și-a redresat cariera. La Roma a marcat de 34 de ori în 83 de meciuri, în timp ce la Liverpool a strâns 229 de meciuri și 148 de goluri. El a explicat de ce a decis să plece de la Chelsea.

„A fost atât de greu pentru mine, mental. Nu am putut face față presiunii pe care am avut-o din partea presei, venită din afară. Nu jucam atât de mult. Am spus: Nu, trebuie să plec. Ai două opțiuni: să le spui oamenilor că au dreptate să te pună pe o bancă sau să le demonstrezi că au greșit.

Trebuia să le dovedesc că se înșală. Cel mai bun lucru pe care l-ai putea avea este o conversație serioasă cu tine însuți. Doar ia o cafea și stai așa și întreabă-te ce vrei”, a spus căpitanul Egiptului pentru GQ.