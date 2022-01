Sacrificiul unui jucător de la FC Barcelona pentru a juca în El Clasico. A intrat pe teren la cinci zile după o operație la mână

Ronald Araujo a evoluat toate cele 120 de minute, în ciuda faptului că, în urmă cu cinci zile, a trecut printr-o intervenție chirurgicală la mână.

Jucătorul de 22 de ani a intrat pe teren cu mâna bandajată și a rămas până la finalul partidei, evoluția sa fiind una apreciată. Chiar și Xavi a avut cuvinte de laudă despre prestația fotbalistului, alături de cele ale lui Ansu Fati și Pedro.

"Cei trei ne-au ajutat foarte mult, am văzut la Ansu de ceea ce este capabil", a declarat antrenorul catalanilor.

"Înfrângerea mereu doare, dar sunt mândru de această echipă. Mulți dintre noi nu am evoluat într-un El Clasico. Trebuie să mai îndreptăm anumite lucruri, dar sunt fericit pentru ceea ce am arătat pe teren", a mărturisit și Araujo.

Jurnalistul Fabrizio Romano a publicat pe contul de Twitter două fotografii cu mâna operată a fotbalistului și o radiografie, în care se poate observa că acesta are două tije în degete.

Ronald Araújo played for Barça during ‘El Clasico’ yesterday with two screws (!) in his hand. ???????? #FCB

He underwent surgery on January 7 - only 5 days later he wanted to play to help his teammates. pic.twitter.com/wSaKVVudmy