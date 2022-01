CFR Cluj, victorie în primul amical din Spania: "Am depășit așteptările lui Mister!"

CF La Nucia, din liga a treia spaniolă. CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în meciul amical disputat contra formației, din liga a treia spaniolă.

CFR Cluj, victorie în amicalul cu La Nucia

Unicul gol al meciului de pregătire din Spania a fost marcat de Gabriel Debeljuh, în minutul 10.

Pentru CFR Cluj a fost o nouă victorie fără gol încasat, așa cum s-a întâmplat și în ultimele nouă partide din Liga 1, fapt care i-a permis campionei României să se distanțeze la 10 puncte de a doua clasată, FCSB.

CFR Cluj a început în următoarea formulă: Hindrich - Manea, Graovac, Burcă, Camora - Boateng, Itu, Deac - Costache, Debeljuh, Păun.

Pe banca de rezerve, Dan Petrescu i-a avut la dispoziție pe Bălgrădean, Bălan, Bouhenna, Cestor, Susic, Hoban, Bordeianu, Sigurjonsson, Chipciu, Petrila și Buș.

2 este locul ocupat de La Nucia în liga a treia din Spania.

După meci, căpitanul Mario Camora a subliniat că jucătorii lui CFR Cluj s-au întors excelent vacanță și au reușit să îi impresioneze pe Dan Petrescu din punct de vedere fizic.

"Un meci greu, primul nostru meci după o săptămână cu mult efort fizic. S-a simțit puțină oboseală, ei sunt în plin campionat, normal că sunt mai fresh, au un nivel mai ridicat, dar a fost un test bun. Important e că am câștigat, un rezultat reușit.





Important e să lucrăm bine, să ajungem cât mai repede la nivelul fizic necesar, s-a văzut și la teste asta. Trebuie să continuăm așa. A fost un cantonament ok. Vacanța a fost scurtă, am avut foarte multe meciuri înainte și s-a văzut asta la revenire. Am fost peste așteptările lui Mister și toată lumea e fericită", a spus Mario Camora, pentru CFR TV.



Iniţial, CFR trebuia să joace meciuri amicale cu St. Gallen, FC Lugano şi Ferencvaros TC, dar acestea şi-au anulat cantonamentele. Sâmbătă, de la ora 12:00, CFR va întâlni o altă formaţie spaniolă de eşalon inferior UD Alzira.

Primul meci al lui CFR Cluj din 2022 este programat duminică, 23 ianuarie, de la ora 20:00, contra lui FCSB.