Afacerea GALACTICA pusa la cale de Real Madrid! Cat ofera pentru Salah

Real Madrid vrea sa dea lovitura pe piata transferurilor!

AS scrie ca Real va face eforturi uriase in aceasta vara pentru a-l transfera pe Mohamed Salah! Florentino Perez a pregatit nu mai putin de 200 de milioane de euro pentru starul egiptean, unul dintre cei mai buni fotbalisti din marile campionate in acest moment. Cota lui Salah a explodat de la inceputul sezonului! Salah are 43 de goluri in 52 de meciuri jucate pentru Liverpool in toate competitiile si a fost vedeta absoluta a campaniei 2017-2018 pe Anfield.

Adus cu 42 de milioane de euro de la Roma, Salah poate fi o noua super lovitura pe piata transferurilor pentru echipa lui Klopp. In iarna, Liverpool l-a dat cu 160 de milioane la Barcelona pe Coutinho, cumparat cu doar 10 milioane de la Inter.