Salah costa 200 000 de euro si era gata sa vina la 300 de kilometri de Bucuresti. Motivul incredibil pentru care s-a ratat transferul

Mohamed Salah e vedeta sezonului in Europa!

Egipteanul a marcat 43 de goluri pentru Liverpool si e printre favoriti la castigarea Balonului de Aur in 2018!

Povestea vietii lui Salah putea fi insa cu totul alta! In 2012, atacantul era gata sa vina la TSKA Sofia! Bulgarii de la Meridian Match scriu ca Salah le-a fost recomandat sefilor Stelei de la Sofia de Ilya Dyakov, un fost jucator de-al clubului trecut si prin Egipt. Chiar daca pretul de achizitie nu depasea 200 000 $, verdictul bulgarilor a fost negativ. "Este extracomunitar, ne complicam daca-l luam", au raspuns oficialii lui TSKA.

N-a fost prima varianta a lui Salah din Europa. Cu un an inainte, superfotbalistul lui Liverpool ii fusese propus Legiei cu un pret incredibil: 100 000$. Nici polonezii n-au vrut sa-l ia! In cele din urma, Salah, 25 de ani, a ajuns la Basel, in 2012, de aici la Chelsea, Fiorentina si Roma, iar din 2017 joaca pentru Liverpool!