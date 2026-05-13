VIDEO Dinamo e Dinamo! 3-0 sec la Galați și decisivul pentru titlu se joacă în Ștefan cel Mare

Dinamo e Dinamo! 3-0 sec la Galați și decisivul pentru titlu se joacă în Ștefan cel Mare Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo - Arcada Galați, finala Diviziei A1, campionatul de volei masculin al României.

TAGS:
DinamoNicolae Ghioneacs dinamo bucurestiarcada galatiMircea PețaPetar Premovic
Din articol
  • Arcada dinamo
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Câştigătoarea ediţiei 2025-2026 a Diviziei A1 la volei masculin se va decide pe 16 mai, la Bucureşti, dintre CS Dinamo Bucureşti şi CSM Arcada Galaţi, după ce Dinamo s-a impus, marţi seara, la Galaţi cu scorul de 3-0 (27-25, 25-21, 25-16).

Arcada Galați - Dinamo 0-3, cu Mircea Peța dezlănțuit

Campioana en-titre a egalat scorul general în finală, 2-2, cu acest succes.

Mircea Peţa, cu 18 puncte, a fost artizanul victoriei, iar Nicolae Ghionea şi Petar Premovic au contribuit cu câte 11 puncte.

De la Arcada s-a remarcat Vasyl Tupchii, cu 11 puncte.

Dinamo are 19 titluri în palmares, iar Arcada a cucerit 5, scrie Agerpres.

Reacția lui Dinamo vs reacția Arcadei

”𝐅-𝐀-𝐁-𝐔-𝐋-𝐎-𝐒 ❤️🤍

Obținem o victorie categorică în al doilea meci cu Arcada Galați. Chiar dacă presiunea a fost uriașă pe noi după primul meci, am arătat încă o dată că putem trece peste orice moment dificil💪

Vineri,de la ora 18:00, titlul se va decide în Ștefan cel Mare 🔴⚪️

TOȚI DINAMOVIȘTII TREBUIE SĂ FIE PREZENȚI!

MECI DECISIV PENTRU TITLU! 🏆

Hai DINAMO ♥️🤍”, a postat la final CS Dinamo București.

”🏐 MAREA FINALĂ are nevoie de meciul 5

❌ CSM Arcada și Dinamo București sunt la egalitate, 2-2, în poate cel mai echilibrat ultim duel din ultimul deceniu: jocul decisiv va avea loc vineri, la București. 🔜

🫶 Mulțumim INCREDIBILULUI PUBLIC GĂLĂȚEAN pentru două seri extraordinare. Pentru noi, pentru Galați, luptăm până la capăt!”, a postat și CS Arcada Galați.

VIDEO EXCLUSIV Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
Corespondență de la Roma | Ce nu s-a văzut la conferința de presă a lui Cristi Chivu
Corespondență de la Roma | Ce nu s-a văzut la conferința de presă a lui Cristi Chivu
Ronaldo, dărâmat! Ce a scris portughezul după gafa monumentală din minutul 90+8 care a amânat sărbătoarea titlului
Ronaldo, dărâmat! Ce a scris portughezul după gafa monumentală din minutul 90+8 care a amânat sărbătoarea titlului
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu
Se întoarce Florinel Coman la FCSB? MM Stoica a pus capăt speculațiilor
Se întoarce Florinel Coman la FCSB? MM Stoica a pus capăt speculațiilor
Alex Chipciu, spumos înainte de finala Cupei cu Universitatea Craiova: ”Nici noi nu suntem nebuni!”
Alex Chipciu, spumos înainte de finala Cupei cu Universitatea Craiova: ”Nici noi nu suntem nebuni!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”



Recomandarile redactiei
Corespondență de la Roma | Ce nu s-a văzut la conferința de presă a lui Cristi Chivu
Corespondență de la Roma | Ce nu s-a văzut la conferința de presă a lui Cristi Chivu
Ronaldo, dărâmat! Ce a scris portughezul după gafa monumentală din minutul 90+8 care a amânat sărbătoarea titlului
Ronaldo, dărâmat! Ce a scris portughezul după gafa monumentală din minutul 90+8 care a amânat sărbătoarea titlului
Corespondență de la Roma | Italienii l-au ”citit” pe Chivu: ultima piesă lipsă înainte de Lazio - Inter
Corespondență de la Roma | Italienii l-au ”citit” pe Chivu: ultima piesă lipsă înainte de Lazio - Inter
Dacă timpul ar fi avut răbdare, Ion Oblemenco ar fi împlinit astăzi 81 de ani. Gândurile lui Marcel Popescu înainte de cel mai fierbinte final de sezon din SuperLiga
Dacă timpul ar fi avut răbdare, Ion Oblemenco ar fi împlinit astăzi 81 de ani. Gândurile lui Marcel Popescu înainte de cel mai fierbinte final de sezon din SuperLiga
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Dinamo a anunțat azi transferul unui internațional turc! A jucat ultima dată în Grecia
Dinamo a anunțat azi transferul unui internațional turc! A jucat ultima dată în Grecia
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!