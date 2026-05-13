Câştigătoarea ediţiei 2025-2026 a Diviziei A1 la volei masculin se va decide pe 16 mai, la Bucureşti, dintre CS Dinamo Bucureşti şi CSM Arcada Galaţi, după ce Dinamo s-a impus, marţi seara, la Galaţi cu scorul de 3-0 (27-25, 25-21, 25-16).
Arcada Galați - Dinamo 0-3, cu Mircea Peța dezlănțuit
Campioana en-titre a egalat scorul general în finală, 2-2, cu acest succes.
Mircea Peţa, cu 18 puncte, a fost artizanul victoriei, iar Nicolae Ghionea şi Petar Premovic au contribuit cu câte 11 puncte.
De la Arcada s-a remarcat Vasyl Tupchii, cu 11 puncte.
Dinamo are 19 titluri în palmares, iar Arcada a cucerit 5, scrie Agerpres.
Reacția lui Dinamo vs reacția Arcadei
”𝐅-𝐀-𝐁-𝐔-𝐋-𝐎-𝐒 ❤️🤍
Obținem o victorie categorică în al doilea meci cu Arcada Galați. Chiar dacă presiunea a fost uriașă pe noi după primul meci, am arătat încă o dată că putem trece peste orice moment dificil💪
Vineri,de la ora 18:00, titlul se va decide în Ștefan cel Mare 🔴⚪️
TOȚI DINAMOVIȘTII TREBUIE SĂ FIE PREZENȚI!
MECI DECISIV PENTRU TITLU! 🏆
Hai DINAMO ♥️🤍”, a postat la final CS Dinamo București.
”🏐 MAREA FINALĂ are nevoie de meciul 5
❌ CSM Arcada și Dinamo București sunt la egalitate, 2-2, în poate cel mai echilibrat ultim duel din ultimul deceniu: jocul decisiv va avea loc vineri, la București. 🔜
🫶 Mulțumim INCREDIBILULUI PUBLIC GĂLĂȚEAN pentru două seri extraordinare. Pentru noi, pentru Galați, luptăm până la capăt!”, a postat și CS Arcada Galați.