Mesajul clubului Leicester, după ce echipa a retrogradat în Championship

Asta s-a întâmplat după ce în sezonul 2015/16 Leicester a reușit să câștige Premier League, în 2020/21 FA Cup, iar în 21/22 Supercupa Angliei.

Leicester a câștigat în ultima etapă (2-1 vs West Ham), dar și Everton a făcut-o (1-0 vs Bournemouth), iar „vulpile” nu au putut să mai evite retrogradarea.

Echipa lui Dean Smith a terminat sezonul pe locul 18 cu 34 de puncte. Leicester a adunat, în consecință, nouă victorii, șapte rezultate de egalitate și 22 înfrângeri.

„Ne-am făcut treaba la Filbert Way astăzi, dar ultimul capitol al nostru cu Premier League s-a încheiat”, au scris cei de la Leicester pe Twitter, după ce echipa a retrogradat.

We did our job on Filbert Way today, but our latest Premier League chapter comes to an end.