Dean Smith a fost numit manager al grupării Leicester până la sfârşitul sezonului, a anunţat luni seara clubul din Premier League pe site-ul oficial, noul ”principal” urmând să fie ajutat de John Terry, fostul internațional englez cu un trofeu Champions League și cinci titluri de campion ca jucător alături de Chelsea.

Smith, care îl înlocuiește pe Brendan Rodgers, va conduce echipa la meciul cu Manchester City de sâmbătă.

Leicester City, campioană în Premier League în 2016 și câștigătoarea FA Cup (Cupa Angliei) în 2021, se află în prezent pe locul 19, penultimul, la două puncte de salvarea de retrogradare.

Southampton este ultima, cu 23 de puncte, Leicester are 25, Nottingham Forest și Everton câte 27, ultimele trei clasate urmând să retrogradeze în Championship.

We are pleased to announce the appointment of Dean Smith as the Club’s First Team Manager until the end of the 22/23 season ????