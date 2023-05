Carlo Ancelotti, din ce în ce mai aproape de naționala Braziliei? Ultimele declarații ale președintelui CBF

„Don Carlo” ar mai avea contract cu galacticii până la finalul sezonului 2024, însă presa din străinătate a tot scris despre o posibilă „instalare” a antrenorului italian pe banca tehnică a echipei naționale a Braziliei.

Iar Ednaldo Rodriguez a vorbit despre Carlo Ancelotti, remarcând faptul că antrenorul italian e favoritul Confederației Braziliene de Fotbal pentru postul de selecționer.

„Planul nostru A e Carlo Ancelotti și simțim că putem face asta să se întâmple. Iubește naționala Braziliei, știe mulți jucători și, totodată, fotbalul brazilian”, a spus oficialul CBF, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Brazilian Federation president Ednaldo: “Our plan A is Carlo Ancelotti, and we’ve a feeling that it will happen”. ????⚪️???????? #Brazil

“He loves the Brazilian national team, he knows many players and also Brazilian football”, told UOL Esporte. pic.twitter.com/74yayJL57Y