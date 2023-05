Ce a avut de zis antrenorul care a retrogradat-o pe Leicester, în urma ultimului meci din Premier League

Formația dirijată de Dean Smith a încheiat sezonul pe locul 18 cu 34 de puncte. Leicester a adunat, în consecință, nouă victorii, șapte rezultate de egalitate și 22 eșecuri.

Leicester a câștigat cu West Ham, scor 2-1, în ultima etapă a primului eșalon din Anglia. În cazul în care Everton nu ar fi câștigat cu Bournemouth, tot în ultima rundă, atunci „vulpile” s-ar fi salvat de la retrogradare.

Asta nu s-a întâmplat, însă, iar antrenorul principal al lui Leicester, Dean Smith, a vorbit după meciul cu West Ham și a remarcat cât de dezamăgit se simte, pentru că Leicester a retrogradat în al doilea eșalon al Angliei.

„A fost cea mai bună evoluție azi. Am meritat să câștigăm. A fost un sezon foarte lung. Suntem dezamăgiți cu toții. Așa a fost să fie. Nu știam scorul de la Everton. Fanii îți spuneau. Tot ce am vrut era să câștigăm meciul ăsta.

Sunt sigur că va fi o analiză a clubului inteligentă. Rămân dezamăgit”, a spus Dean Smith reprezentanților mass-media, după meci.

