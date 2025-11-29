Șase victorii și șase eșecuri au consemnat elevii lui Arne Slot în primele 12 etape din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.



Nici în Champions League Liverpool nu stă mai bine. Trupa de pe Anfield Road e pe 13 cu 9 puncte, iar în ultimul meci a fost umilită acasă de PSV Eindhoven, scor 1-4.



Marea gafă făcută de Liverpool: ”Nu i-am înțeles deloc! A fost o greșeală”



Fostul internațional englez, Shaun Wright-Phillips, consideră că eroarea pe care au făcut-o cei de la Liverpool a fost să-l lase pe Luis Diaz vara trecută să plece de la club.



Columbianul a înscris 41 de goluri la Liverpool și a oferit 23 de pase decisive, în 148 de apariții în toate competițiile. 10.000 de minute a înregistrat Diaz la echipa ”cormoranilor”.



”(n.r. A fost o greșeală cedarea lui Luis Diaz la Bayern?) Da. M-am gândit la asta și nu i-am înțeles deloc. A fost o greșeală și una și mai mare că nu i-au găsit înlocuitor.



Pierzi o extremă, înlocuiește-o cu alta! Dar pentru un anumit motiv, au ales să facă altceva”, a spus Sean Wright-Phillips.

