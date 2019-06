Marcos Rojo a plecat de urgenta din vacanta, dupa ce 4 turisti au murit in conditii misterioase

Marcos Rojo si-a intrerupt mai devreme vacanta.

Marcos Rojo, fundasul argentinian al lui Manchester United, si-a intrerupt de urgenta vacanta in Punta Cana (Republica Dominicana), dupa ce un turist in varsta de 67 de ani a murit in conditii misterioase.

Robert Bell Wallace, un turist in varsta de 67 de ani, a murit dupa ce a consumat o sticluta de whiskey din minibarul hotelului in care era cazat si Rojo, impreuna cu familia lui.

Este a patra moarte misterioasa inregistrata in Punta Cana in ultimele doua luni, lucru ce l-a facut pe Rojo sa se intoarca din vacanta mai devreme decat isi planuise.

Copa America incepe maine, iar Argentina va juca prima partida sambata, cu Columbia, insa Rojo nu face parte din lotul nationalei.

Argentina este in grupa cu Columbia, Paraguay si Qatar, arabii fiind invitati sa participe anul acesta in cea mai importanta competitie sud-americana.