A inceput nebunia! Bataie pe bilete la EURO 2020: 300.000 de solicitari in mai putin de 24 de ore

Romania va gazdui 4 meciuri din cadrul EURO 2020.

UEFA a pus in vanzare miercuri biltele pentru Campionatul European din 2020. In mai putin de 24 de ore de la deschiderea procesului de vanzare a biletelor. UEFA a primit peste 300.000 de cereri de tichete, venite la persoane din 109 tari, anunta news.ro.

UEFA EURO 2020 va debuta pe 12 iunie 2020 si se va desfasura in 12 orase europene, printre care si Bucuresti. In perioada 12 iunie - 12 iulie 2019, se pot achizitiona bilete la toate cele 51 de meciuri ale turneului final de anul viitor. Editia cu numarul 60 este una speciala, de celebrare a EURO, si va avea o desfasurare fara precedent. Un numar record de trei milioane de bilete vor fi disponibile fanilor, insemnand ca mai multi suporteri ca niciodata vor beneficia de sansa sa de a trai pe viu aceasta experienta. “LIVE IT. FOR REAL” este sloganul menit sa inspire si sa incurajeze suporterii sa vizioneze meciurile live de pe stadion.

Bucurestiul va gazdui pe Arena Nationala patru meciuri: trei in grupa C (pe 14, 18 si 22 iunie 2020) si o optime de finala pe 29 iunie 2020. In cazul calificarii la EURO 2020, Nationala Romaniei va juca cel putin doua meciuri pe Arena Nationala.

Biletele pentru partidele de pe Arena Nationala din Bucuresti s-au pus in vanzare la urmatoarele preturi:



Categoria 3 (peluze)

30 euro

Categoria 2 (colturile stadionului)

75 euro

Categoria 1 (tribunele I si II)

125euro

Biletele pot fi achizitionate de pe platforma www.euro2020.com/tickets.

Inscrierea pentru achizitionarea de bilete in perioada 12 iunie – 12 iulie 2019 este cea mai buna posibilitate pentru romani sa-si asigure intrarea la EURO 2020 organizat la Bucuresti. UEFA a tinut cont de puterea de cumparare mai mica din Azerbaidjan, Ungaria si Romania, astfel incat biletele sunt mai ieftine cu 40% la Baku, Budapesta si Bucuresti decat in tarile occidentale. In plus, biletele la meciul din optimi au acelasi pret ca la meciurile din grupe. In cazul foarte probabil in care numarul solicitarilor va fi mai mare decat numarul biletelor, se va apela la o loterie organizata de UEFA.

O a doua perioada de vanzare de bilete va fi programata in decembrie 2019, pentru suporterii echipelor calificate la turneul final.

Miodrag Belodedici, ambasador al UEFA EURO 2020 la Bucuresti, a primit primul bilet simbolic pentru accesul pe Arena Nationala si transmite romanilor urmatorul mesaj: ”Va incurajez pe toti iubitorii fotbalului sa veniti la acest eveniment deosebit si sa luati parte la marea sarbatoare a fotbalului european. Nu veti regreta!”.