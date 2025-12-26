Gest emoționant al lui Liverpool pentru familia lui Diogo Jota, înaintea meciului cu Wolves

Va fi primul meci dintre Liverpool și Wolves după decesul lui Diogo Jota la vârsta de 28 de ani. Fotbalistul portughez și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața pe 3 iulie, într-un accident rutier în Spania.
Copiii lui Diogo Jota, pe teren la Liverpool - Wolves
Dinis (patru ani) și Duarte (doi ani), doi dintre cei trei copii ai lui Diogo Jota, vor fi prezenți pe Anfield la meciul cu Wolves. Cei doi se vor număra printre puștii care vor intra pe teren alături de jucători, anunță BBC.
Alături de Dinis și Duarte se va afla și Rute Cardoso, cea cu care Diogo Jota s-a căsătorit cu doar câteva zile înainte tragediei din această vară. Cei doi mai au împreună și o fetiță, Mafalda, care s-a născut anul trecut.
Arne Slot, managerul lui Liverpool, a vorbit și el înaintea meciului cu Wolves despre semnificația specială a partidei.
"Dacă privim asupra evenimentelor din ultimele 12 luni, este un carusel de emoții. E normal ca în această perioadă a anului să ne gândim la ce s-a întâmplat, iar în principal mă gândesc la familia lui Diogo Jota, care se află la primul Crăciun fără el.
Nu este treaba mea să le spun unde ar trebui să caute alinare - dacă acest lucru este posibil - dar nu pot decât să sper că sentimentul de iubire și afecțiune pe care Diogo îl generează în continuare le va aduce puțină alinare", a spus Arne Slot.
Diogo Jota a jucat la Wolves în perioada 2017-2020. A marcat 44 de goluri în 131 de apariții, iar ulterior a fost vândut la Liverpool în schimbul sumei de aproximativ 40 de milioane de lire sterline.
Jota, internațional portughez, a cucerit în această vară titlul în Premier League cu Liverpool, iar în palmaresul său se mai regăsesc o Cupă a Angliei și două Cupe ale Ligii cu formația de pe Anfield.