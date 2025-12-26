Gest emoționant al lui Liverpool pentru familia lui Diogo Jota, înaintea meciului cu Wolves

Va fi primul meci dintre Liverpool și Wolves după decesul lui Diogo Jota la vârsta de 28 de ani. Fotbalistul portughez și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața pe 3 iulie, într-un accident rutier în Spania.

Copiii lui Diogo Jota, pe teren la Liverpool - Wolves



Dinis (patru ani) și Duarte (doi ani), doi dintre cei trei copii ai lui Diogo Jota, vor fi prezenți pe Anfield la meciul cu Wolves. Cei doi se vor număra printre puștii care vor intra pe teren alături de jucători, anunță BBC.



Alături de Dinis și Duarte se va afla și Rute Cardoso, cea cu care Diogo Jota s-a căsătorit cu doar câteva zile înainte tragediei din această vară. Cei doi mai au împreună și o fetiță, Mafalda, care s-a născut anul trecut.

