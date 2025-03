James Trafford este dorit pe Old Trafford

Presa engleză scrie că prima opțiune pentru înlocuirea lui Andre Onana, portarul căzut în dizgrație la United, după evoluțiile foarte slabe din ultimul an, este James Trafford. Tânărul goalkeeper englez este unul dintre cei mai apreciați jucători pe postul său din Championship, unde ocupă locul al treilea cu Burnley și are șanse mari de promovare.



Acesta este crescut la Manchester, dar la academia rivalei City, a ieșit campion european de tineret la Euro 2023, competiție găzduită de România și Georgia, și este considerat viitorul titular din poarta Angliei. Dacă nu va putea realiza transferul, United îl mai are pe lista scurtă pe Joan Garcia Pons (23 de ani), campionul olimpic de la Paris, care joacă la Espanyol Barcelona.

Ruben Amorim îi are acum la dispoziție pe acest post pe Andre Onana (28 de ani), Altay Bayindir (26 de ani), Tom Heaton (38 de ani) și Hubert Graczyk (22 de ani).



A crescut la academia lui Manchester City

James Harrington Trafford (22 de ani / 197cm) este născut la Cockermouth (Cumbria) și s-a format la juniorii cluburilor Cockermouth FC, Carlisle United și Manchester City (2015-2021). La nivel de seniori a fost legitimat la Manchester City (2021), Accrington Stanley (2021), Bolton Wanderers (2022-2023) și Burnley (2023-2025).



Are selecții pentru naționalele de juniori ale Angliei (U17, U18, U19, U20, U21), iar în palmares are câștigarea Campionatului European de Tineret (2023) și EFL Trophy (2022-2023), dar și distincțiile Bolton Wanderers Young Player of the Year (2022-2023), EFL Championship Player of the Month (ianuarie 2025) și PFA Team of the Year - League One (2022-2023), precum și includerea în UEFA European Under 21 Championship Team of the Tournament (2023).



Este cotat acum la 18 milioane de euro, exact suma cu care a fost cumpărat de Burnley de la Manchester City, și are contract cu "The Clarets" până în iulie 2027.



Foto - Getty Images