Într-un interviu emoţionant acordat podcastului englez Stick to Football, Paul Scholes, câştigător al Ligii Campionilor 2008 cu Manchester United împotriva Chelsea (1-1, 6-5 la loviturile de departajare), s-a arătat deosebit de emoţionat la anunţarea acestei veşti.



Scholes a anunţat că renunţă la funcţia de comentator sportiv pentru a se ocupa de fiul său Aiden, care suferă de autism sever.



Paul Scholes se retrage din televiziune pentru a-i acorda mai mult timp fiului său



Fostul număr 18 al Red Devils nu a mai apărut pe ecran de la finala Ligii Europa, pierdută de Manchester United cu 0-1 în faţa echipei Tottenham, în luna mai.



Aiden a fost diagnosticat cu autism nonverbal infantil şi are nevoie de îngrijire şi atenţie continuă. Fostul fotbalist s-a separat de soţia sa în 2020, după 27 de ani de viaţă împreună.



Cu toate acestea, ei continuă să împartă sarcinile legate de copilul lor şi îşi organizează săptămânile în funcţie de el. „Nu mai locuiesc cu Claire, aşa că îl ţinem fiecare câte trei nopţi, iar mama lui Claire îl ţine vineri seara. Facem mereu aceleaşi lucruri cu el, pentru că nu ştie ce zi este sau ce oră este. Dar ştie datorită lucrurilor pe care le facem”, a precizat Scholes.



”Îi place foarte mult să înoate”



„Îl iau în fiecare marţi de la şcoală şi mergem să înotăm. Îi place foarte mult să înoate, iar pe drumul de întoarcere luăm o pizza. Joi, îl iau, mâncăm ceva şi ne întoarcem acasă. Duminica, îl iau de la Claire (fosta lui soţie) şi mergem la Tesco (supermarket, n.r.), unde umple un cărucior cu ciocolată”, a spus Scholes.



Paul Scholes a recunoscut că primii ani după diagnostic au fost deosebit de dificili pentru el. „Adesea veneam la antrenament cu urme de muşcături sau zgârieturi, provocate de Aiden din frustrarea de a nu fi înţeles.”



Fostul internaţional englez cu 66 de selecţii, tată a trei copii, a mărturisit că la început nu a vorbit nimănui despre diagnostic: „Îmi amintesc prima dată, după un meci în deplasare la Derby. Pur şi simplu nu voiam să fiu acolo. Antrenorul m-a pus pe bancă săptămâna următoare, iar eu nu vorbisem nimănui despre diagnostic la momentul respectiv.”



În ciuda dificultăţilor, Scholes refuză compasiunea. „Nu mă înţelegeţi greşit, poate fi atât de fericit încât este aproape de necrezut, iar asta îţi aduce o bucurie imensă, nu este atât de rău.”



El a explicat că a continuat să împărtăşească momente din viaţa sa cu Aiden pe reţelele de socializare, în special pe contul său de Instagram, după ce a constatat că acest lucru îi poate ajuta pe alţi părinţi care se află în situaţii similare.



Fostul internaţional englez (66 selecţii, 14 goluri) intenţionează totuşi să îşi continue rolul de consultant. El va continua să prezinte podcastul său The Good, The Bad and The Football, alături de fostul fotbalist Nicky Butt şi actorul Paddy McGuinness.



