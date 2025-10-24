Vara trecută, mijlocașul portughez s-a aflat pe lista echipelor din Arabia Saudită.

Bruno Fernandes: ”Dacă clubul a ajuns la un astfel de acord, nu a fost cu mine!”

Al Hilal i-a propus o sumă uriașă pentru a juca în Arabia Saudită, însă fotbalistul de 31 de ani a preferat să continue pe Old Trafford.

Întrebat dacă există vreo șansă să schimbe echipa în iarnă, Bruno Fernandes a transmis un mesaj clar. Fotbalistul a spus că nu a discutat cu clubul despre prelungirea contractului, însă nu are de gând să ia o decizie în privința viitorului său decât după Cupa Mondială.

”Așa cum am spus mereu, mă simt bine aici și vreau să-mi îndeplinesc visele aici. Nu pot vorbi în numele clubului, iar am citit că unii oameni spun că am un acord cu clubul pentru anul viitor, dar dacă clubul a ajuns la un astfel de acord, nu a fost cu mine. Nu am vorbit cu nimeni.

Agentul meu știe cum lucrez. Dacă vrea să vorbească cu mine, o va face după Cupa Mondială. Până atunci, nu vorbesc cu nimeni”, a spus Bruno Fernandes pentru BBC.