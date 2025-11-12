Manchester United, dată în judecată de Axel Tuanzebe. Care e motivul

Fotbalistul Axel Tuanzebe, acum la Burnley, a intentat un proces împotriva fostului său club Manchester United din cauza unei accidentări la spate şi se aşteaptă "să obţină daune de peste 1.000.000 de lire sterline" , relatează L'Equipe. Axel Tuanzebe acuză Manchester United că nu mai poate juca "fără restricţii sau impedimente", ceea ce îi afectează cariera şi veniturile. Cazul se referă la fracturi de stres la nivelul coloanei vertebrale, diagnosticate în ianuarie 2020 şi care au devenit cronice în iulie 2022 în urma unei alte accidentări. Potrivit Asociaţiei Britanice a Chirurgilor de Coloană Vertebrală, fotbaliştii sunt destul de vulnerabili la acest tip de accidentare.

Plângerea precizează: "Cel mai probabil, planurile de tratament adecvate i-ar fi permis reclamantului să evite durerea şi disconfortul descrise şi i-ar fi permis să joace fotbal profesionist la cel mai înalt nivel, fără restricţii sau impedimente." Jucătorul în vârstă de 27 de ani "se aşteaptă să obţină daune de peste 1.000.000 de lire sterline".



Din 2022, jucătorul congolez a fost împrumutat la mai multe cluburi (Aston Villa, Napoli, Stoke) înainte de a semna în cele din urmă cu Ipswich Town, de unde a ajuns în acest an la Burnley. Fundaşul central a avut dificultăţi în a se impune din cauza "reluării antrenamentelor şi competiţiilor, inclusiv a unui program intensiv de antrenament de forţă, condiţie fizică şi alergare. El a fost supus unor simptome mai severe decât dacă ar fi fost diagnosticat din timp şi tratat corespunzător cu repaus". Agerpres

