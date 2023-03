Manchester City sparge banca! Șeicii pregătesc o investiție enormă la campioana en-titre

Manchester City a înregistrat, astfel, 19 victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri. Formația dirijată de Pep Guardiola se situează la opt puncte de liderul Arsenal, care are și un meci în plus.

Conform Mail Sport, citat de Transfer News Live, conducerea „cetățenilor” e pregătită să investească peste 300 milioane de euro pentru a renova stadionul. Asta înseamnă că, potrivit sursei de mai sus, Etihad ar ajunge la o capacitate de 61,000 de persoane.

În clipa actuală, arena lui Manchester City deține 53,400 de locuri, cu 600 mai puțin decât Anfield (Liverpool) și cu aproximativ 21 de mii mai puțin față de Old Trafford, stadionul celor de la Manchester United.

„Vor să aibă un stadion la fel de bun ca al rivalilor”, au scris pe Twitter cei de la Transfer News Live.

