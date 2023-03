Manchester United ar putea „fura” un jucător din fața marilor rivale din Premier League. Anunțul venit din presa internațională

Jude Bellingham, cotat la 110 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, e „vânat” de granzii din Premier League. Englezul a făcut o figură frumoasă la Campionatul Mondial din Qatar, ediția 2022, iar Borussia Dortmund ar putea încasa bani frumoși pe plecarea starului.

Potrivit Transfer News Live, care a citat sursa ESPN, conducerea lui Manchester United e încrezătoare că Jude Bellingham va alege trupa lui Erik ten Hag, în detrimentul lui Liverpool și Manchester City.

???? Manchester United are confident they can sign Jude Bellingham this summer, ahead of rivals Liverpool and Man City.

(Source: ESPN) pic.twitter.com/bmaom63BQu