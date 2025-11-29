Manchester City pregătește 80.000.000€ pentru următorul transfer

Manchester City pregătește 80.000.000€ pentru următorul transfer Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Elliot AndersonManchester CityNottingham Forest
Manchester City l-a transformat pe mijlocaşul englez Elliot Anderson în una dintre principalele sale ţinte în 2026. Daily Mail a precizat că oficialii de la City, inclusiv directorul de fotbal Hugo Viana şi managerul Pep Guardiola, sunt mari admiratori ai jucătorului de 23 de ani, iar scouterii lor au fost prezenţi în tribune la recentele meciuri ale Nottingham Forest.

Manchester City vrea să-l transfere pe Elliot Anderson

Forest va respinge orice ofertă în ianuarie, dar o vânzare înainte de Cupa Mondială de la vara viitoare este posibilă, mai ales dacă ofertele se apropie de 100 de milioane de lire sterline la City Ground.

Potrivit unor surse din Premier League, va fi nevoie de o sumă de peste 80 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera.

Daily Mall susţine că prioritatea imediată a echipei City este să acopere zonele laterale în perioada de transferuri din ianuarie, iar Antoine Semenyo de la Bournemouth, disponibil la 65 de milioane de lire sterline, este luat în considerare, scrie News.ro.

Dar versatilitatea lui Anderson este atractivă pentru City în ceea ce priveşte identificarea următorului mare transfer pentru mijlocul terenului. Adam Wharton a fost luat în considerare anterior, dar oficialii de la City îl preferă acum pe Anderson în locul mijlocaşului de la Crystal Palace.

Oficialii de la City sunt conştienţi că atât Liverpool, cât şi Manchester United vor fi interesaţi de Anderson şi există sentimentul că un jucător care va fi probabil titular în naţionala Angliei pentru mai mulţi ani este prea bun pentru a fi lăsat să scape. 

Zvonurile despre revenirea lui Anderson la Newcastle, care a fost nevoit să-l vândă la Forest pentru 35 de milioane de lire sterline pentru a evita o deducere de puncte PSR în 2024, sunt puţin probabil să se concretizeze. Preţul de 80-100 de milioane de lire sterline depăşeşte posibilităţile actuale ale clubului.

După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Arne Slot! Antrenorul care le-a frânt inima "cormoranilor", prima opțiune
FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League
Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat în presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală
Maghiarii au reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat primul transfer al iernii la FCSB
Marius Șumudică, radical: ”Nu mai calc în Giulești cât oi trăi. Nu pot să fiu cârpă”
FC Copenhaga se extinde cu preluarea unei echipe - satelit în Suedia, la care a început fotbalul Zlatan Ibrahimovic!
Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el”

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”

Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“

Lucescu adoptă „modelul iranian“ și refuză deplasarea în SUA: explicația deciziei

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"

Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! „Au fost mulțumiți de el! Îl văd omul numărul 1”



FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League
Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat în presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală
Marius Șumudică, radical: ”Nu mai calc în Giulești cât oi trăi. Nu pot să fiu cârpă”
Maghiarii au reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat primul transfer al iernii la FCSB
Gata să îi ia locul lui FCSB în play-off: "Vom avea surprize"
Manchester United nu mai e atractivă. A fost refuzată de un fotbalist pus pe liber de Newcastle
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
stirileprotv După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

stirileprotv Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

