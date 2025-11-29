Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Arne Slot! Antrenorul care le-a frânt inima "cormoranilor", prima opțiune

Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.



Campioana Angliei a pierdut ultimele trei meciuri și a încasat 10 goluri, astfel că oficialii de pe Anfield i-au dat un ultimatum lui Arne Slot. Presa din Regat scrie că Liverpool trebuie să câștige următoarele două meciuri din campionat, contra celor de la West Ham și Sunderland. În caz contrar, tehnicianul olandez ar urma să fie dat afară.



Zinedine Zidane, pe lista lui Liverpool



Potrivit publicației The Mirror, conducerea clubului ar lua deja în calcul debarcarea lui Arne Slot. Astfel, au început discuțiile despre cine ar putea să-l înlocuiască pe olandez. Primul nume apărut pe listă ar fi cel al antrenorului francez Zinedine Zidane.



Zinedine Zidane nu a mai pregătit nicio echipă din vara lui 2021, de când s-a despărțit de Real Madrid. De atunci a avut oferte din partea mai multor nume importante din fotbal cum ar fi Manchester United, Juventus, PSG și Bayern. Recent, presa din Franța a scris despre posibilitatea ca Zidane să devină următorul selecționer al Franței.



Didier Deschamps va părăsi naționala după Campionatul Mondial din 2026, iar "Zizou" ar fi în cărți pentru a deveni selecționer. Asta dacă Liverpool nu îl va deturna între timp.



Zinedine Zidane a pregătit-o doar pe Real Madrid în două mandate diferite: 04/01/2016 - 30/06/2018 și 11/03/2019 - 30/06/2021. În tot acest timp, antrenorul a cucerit alături de "Los Blancos" 11 trofee, printre care 3 Ligi ale Campionilor consecutive (2016 - 2018).



Liverpool a pierdut o finală UEFA Champions împotriva lui Zinedine Zidane. În 2018, la Kiev, Real Madrid s-a impus cu 3-1 în ultimul act. Meciul a fost marcat de gafele portarului german Loris Karius.



