Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Arne Slot! Antrenorul care le-a frânt inima "cormoranilor", prima opțiune

Liverpool traversează o perioadă de coșmar, iar scaunul antrenorului Arne Slot se clatină serios.

  • Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

Campioana Angliei a pierdut ultimele trei meciuri și a încasat 10 goluri, astfel că oficialii de pe Anfield i-au dat un ultimatum lui Arne Slot. Presa din Regat scrie că Liverpool trebuie să câștige următoarele două meciuri din campionat, contra celor de la West Ham și Sunderland. În caz contrar, tehnicianul olandez ar urma să fie dat afară.

Zinedine Zidane, pe lista lui Liverpool

Potrivit publicației The Mirror, conducerea clubului ar lua deja în calcul debarcarea lui Arne Slot. Astfel, au început discuțiile despre cine ar putea să-l înlocuiască pe olandez. Primul nume apărut pe listă ar fi cel al antrenorului francez Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane nu a mai pregătit nicio echipă din vara lui 2021, de când s-a despărțit de Real Madrid. De atunci a avut oferte din partea mai multor nume importante din fotbal cum ar fi Manchester United, Juventus, PSG și Bayern. Recent, presa din Franța a scris despre posibilitatea ca Zidane să devină următorul selecționer al Franței.

Didier Deschamps va părăsi naționala după Campionatul Mondial din 2026, iar "Zizou" ar fi în cărți pentru a deveni selecționer. Asta dacă Liverpool nu îl va deturna între timp.

Zinedine Zidane a pregătit-o doar pe Real Madrid în două mandate diferite: 04/01/2016 - 30/06/2018 și 11/03/2019 - 30/06/2021. În tot acest timp, antrenorul a cucerit alături de "Los Blancos" 11 trofee, printre care 3 Ligi ale Campionilor consecutive (2016 - 2018).

Liverpool a pierdut o finală UEFA Champions împotriva lui Zinedine Zidane. În 2018, la Kiev, Real Madrid s-a impus cu 3-1 în ultimul act. Meciul a fost marcat de gafele portarului german Loris Karius.

Clasament Premier League

Clasamente oferite de Sofascore

În acest moment, Liverpool ocupă locul 12 în clasament. "Cormoranii" au suferit patru înfrângeri în ultimele cinci etape și au câștigat un singur meci.

VIDEO Liverpool a fost umilită de Nottingham

Câți bani a făcut Simona Halep din tenis în 2025, an în care a jucat un singur meci oficial
17 cartonaşe roşii într-un meci din sferturile Cupei Boliviei
Ligue 1 se vede pe VOYO! Rennes s-a impus la limită în fața lui Metz. Eurogol semnat de căpitanul oaspeților
Ce ar schimba fostul puști-minune de la FCSB dacă ar putea da timpul înapoi: „E singurul lucru”
Stanciu, la Rapid din iarnă? Victor Angelescu a spus tot!
Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el”

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”

Ruptură între Chivu și Lautaro? Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele de la Inter

Universitatea Craiova, 95% în play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare

Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“



Ce ar schimba fostul puști-minune de la FCSB dacă ar putea da timpul înapoi: „E singurul lucru”
Câți bani a făcut Simona Halep din tenis în 2025, an în care a jucat un singur meci oficial
Stanciu, la Rapid din iarnă? Victor Angelescu a spus tot!
Costel Gâlcă, reacție-fulger după Rapid - Csikszereda 4-1: ”Haideți să fim serioși, trebuia să facem asta”
Petrila, mister deslușit după Rapid – Csikszereda: ce s-a întâmplat pe teren rar se vede la acest nivel!
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
Zinedine Zidane, din nou în tricoul Real Madrid! Anunțul făcut de "galactici" a explodat pe rețelele sociale
"Legendă!" Nadia Comăneci s-a pozat alături de Zinedine Zidane și fotografia a făcut senzație pe rețelele sociale
stirileprotv După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

stirileprotv Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

