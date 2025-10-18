La finalul partidei, antrenorul Mirel Rădoi a continuat schimbul de replici cu selecționerul Mircea Lucescu.



"Pe mine nu mă interesează cine este, e vorba de principiu. Dacă ar fi vorbit de Universitatea Craiova, înseamnă că celelalte echipe nu contau? Dacă spun că Digi este cea mai bună televiziune, nu înseamnă că e o lipsă de respect pentru celelalte televiziuni?", a punctat Rădoi.



Rădoi a adăugat că, deși respectul său pentru omul și selecționerul Mircea Lucescu rămâne, consideră că un antrenor al echipei naționale ar trebui să fie mai rezervat în public. "Fiecare are simpatii și antipatii, e normal, dar când ești antrenorul echipei naționale și lucrurile astea apar în public… cred că lucrurile astea sunt mult prea importante pentru imaginea fotbalului românesc", a mai spus el.



Rădoi: "Nu pot să trișez"



"Eu nu vreau să câștig trofee ajutat de arbitri, simplu. Prefer să termin pe locul doi și să fiu furat, decât ajutat de arbitri. Unii poate preferă așa, dar eu nu pot să trișez, ar însemna că stau aici și iau banii degeaba", a transmis antrenorul Universității Craiova.



Chiar dacă echipa sa a câștigat meciul cu Unirea Slobozia, scor 3-1, după ce oaspeții au rămas în zece oameni din minutul 34, Rădoi s-a arătat nemulțumit de jocul prestat de elevii săi, în special în repriza secundă. "Pe fondul rezultatului de la pauză, am făcut exact ce nu trebuia. Presiunea a crescut, ne-am precipitat. Jocul se complica mai mult dacă nu-l aveam pe Isenko. Din păcate, nu avem răbdare", a încheiat Rădoi.



Golurile oltenilor au fost marcate de Baiaram, Mekvabishvili și Carlos Mora, în timp ce pentru ialomițeni a înscris Papeau.

