După nouă etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Manchester City a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și trei înfrângeri.



Pentru echipa de pe Etihad urmează meciul de acasă cu Bournemouth de duminică, 2 noiembrie, de la ora 18:30, care va conta pentru etapa cu numărul 10 din Premier League.



Bombă la Manchester City! Pep Guardiola a făcut anunțul în toiul zilei



Rodri (29 de ani), ”Balonul de Aur 2024”, s-a accidentat din nou în luna octombrie și a lipsit de la patru confruntări din campionat, UEFA Champions League și Carabao Cup.



Cu Everton (2-0), Villarreal (2-0), Aston Villa (0-1) și Swansea (3-1), Rodri a fost absent din cauza unei accidentări la tendon.



Acum, Pep Guardiola a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că Rodri s-a refăcut și că ar putea fi valabil pentru confruntarea cu Bournemouth de duminică.



”Îl avem înapoi pe Rodri și ar putea fi disponibil pentru meciul din acest weekend. Sper că ne va putea ajuta”, a spus Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

