În minutul 19, Erling Haaland a pasat perfect către Gundogan, dar a înscris din poziție ideală, din interiorul careului. Kevin De Bruyne a ieșit la rampă 12 minute mai târziu, cu un gol superb, marcat cu exteriorul după o acțiune individuală.

Kevin De Bruyne is a freak of nature, the best in the world pic.twitter.com/iSXsx20Sqk