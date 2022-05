Manchester City a anunțat transferul lui Erling Haaland! S-au aflat sumele reale ale mutării

Într-un comunicat de presă publicat marți după-amiază, Manchester City a anunțat că "a ajuns la un acord de principiu cu Borussia Dortmund pentru transferul atacantului Erling Haaland", mutarea urmând să intre în vigoare de la 1 iulie 2022.

Gruparea din Premier League a precizat că acum rămân de pus la punct doar ultimele detalii în ceea ce privește condițiile jucătorului.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.