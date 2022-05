Manchester City a decis să achite clauza de reziliere a atacantului norvegian de la Borussia Dortmund, în valoare de 75 de milioane de euro, iar un anunț oficial este așteptat în zilele următoare. Haaland a efectuat vizita medicală și va semna un contract pe cinci sezoane, potrivit presei internaționale.

La conferința de presă organizată marți, înaintea meciului Wolves - Manchester City, Pep Guardiola a părut foarte entuziasmat de transferul lui Erling Haaland, însă a spus că nu poate oferii detalii. Cu toate acestea, a lăsat de înțeles că mutarea este ca și făcută.

"Mi-aș dori foarte mult să vorbesc despre asta, sincer, dar nu pot. Mi-au zis (n.r - cele două cluburi) să nu spun nimic până când nu este gata. Vom avea destul timp să vorbim", a spus Pep Guardiola, cu un zâmbet larg pe față.

???? “I would love to talk honestly but I can’t.”

Pep Guardiola on his role in signing players. pic.twitter.com/ZMR1HJewuH