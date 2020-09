Manchester City 2-5 Leicester! Milionarii lui Guardiola UMILITI la ei acasa! Vardy si Madisson goluri de pe ALTA PLANETA

Manchester City a pierdut umilitor cu 2-5 in fata lui Leicester, intr-un meci din etapa a treia din Premier League.

Meciul a inceput perfect pentru "cetateni". Mahrez a deschis repede scorul in minutul 4. Dupa, Vardy a intrat in actiune si a demonstrat de ce este unul dintre cei mai buni atacanti din Premier League. Englezul a punctat din penalty in minutul 37. In minutul 57, Vardy a reusit o executie din alta lume si l-a invins pe portarul lui City cu calcaiul dupa ce a primit o pasa din lateral.

Varful lui Leicester si-a trecut in cont tripla 4 minute mai tarziu, cand l-a invins din nou Ederson de la 11 metri. Cosmarul pentru echipa lui Guardiola a continuat! Madisson a trimis o bomba imparabila din afara careului in minutul 77, iar scorul era 4-1.

Ake a punctat pentru City in minutul 84 si mai redus din diferenta. Leicester nu s-a oprit si a mai marcat o data prin Youri Tielemans in minutul 88, iar scorul final a fost 5-2 pentru Leicester.

" Vulpile" se afla pe primul loc in clasament cu 9 puncte, din tot atatea posibile. City este pe locul 13 cu 3 puncte, insa are un meci mai putin decat Leicester.