MAN CITY - CHELSEA 6-0 | Umilinta nu le-a fost de ajuns! Ce au putut sa le faca cei de la Manchester City fanilor lui Chelsea la finalul meciului

Manchester City a revenit pe primul loc in Premier League dupa o victorie uriasa in derby-ul cu Chelsea.

Cea mai grea infrangere din ultimii 28 de ani pentru Chelsea a venit in acest weekend pe terenul campioanei Manchester City. Sterling, Aguero de 2 ori si Gundogan au dus scorul la 4-0 dupa doar 24 de minute! Acelasi Aguero si din nou Sterling au inscris apoi in repriza a doua pentru cea mai grea infrangere pentru Chelsea in era Abramovici si de la un 0-7 cu Nottingham Forest din 1991!

De parca umilinta nu era suficient de mare, cei de la Manchester City le-au mai dat o lovitura celor de la Chelsea dupa fluierul de final. In difuzoarele de pe Etihad s-a auzit melodia "One Step Beyond" a celor de la Madness, melodie pe care cei de la Chelsea o pun in difuzoare dupa victorii pe Stamford Bridge!

Oficialii lui City au intervenit si melodia a fost intrerupta, insa fanii au reactionat imediat pe retelele de socializare! Chelsea si Man City se vor intalni din nou, peste 2 saptamani, in finala Cupei Ligii Angliei! "Daca cei de la City ne bat in finala si pun melodia asta, imediat dupa ce ies de pe stadion imi cumpar tricou cu Liverpool si voi fi fanul lor pana la finalul sezonului!" a scris pe net un fan suparat al celor de la Chelsea.