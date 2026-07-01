Surpriză pe piața transferurilor! Jucătorul lui Rayo s-a înțeles cu Chelsea

Surpriză pe piața transferurilor! Jucătorul lui Rayo s-a înțeles cu Chelsea Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chelsea a ajuns la un acord cu Pep Chavarría. Londonezii caută un fundaș stânga după plecarea lui Marc Cucurella, iar spaniolul a acceptat oferta.

TAGS:
Rayo VallecanoPep ChavarríaAndrei Ratiu
Din articol

Apărătorul în vârstă de 28 de ani a acceptat condițiile propuse de formația pregătită de Xabi Alonso. Mutarea vine după ce Marc Cucurella a lăsat un gol în flancul stâng al apărării londoneze, în urma transferului său la Real Madrid.

„Chelsea s-a înțeles cu Pep Chavarría în privința termenilor personali pentru noul fundaș stânga, undă verde de la jucător. Chavarría vrea la Chelsea și dorește să joace pentru Xabi Alonso. Negocierile între cluburi sunt în desfășurare cu Rayo Vallecano, iar acordul este aproape”, a transmis jurnalistul Fabrizio Romano pe rețeaua X.

Potrivit jurnaliștilor de la Mundo Deportivo, Rayo Vallecano a refuzat deja o primă propunere venită din partea englezilor. Ibericii au respins suma de nouă milioane de euro, plus bonusuri, pentru jucătorul care mai are contract valabil până în vara anului 2030. Chavarría joacă la Rayo din 2022, când a fost transferat de la Real Zaragoza, iar în urmă cu un an și-a prelungit înțelegerea.

  • Imago1073664414 pep chavarria andrei ratiu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sezon remarcabil alături de Andrei Rațiu

Spaniolul a fost o piesă de bază pentru echipa sa în ultimul sezon, formând un cuplu defensiv solid în benzi alături de internaționalul român Andrei Rațiu. Chavarría a bifat 44 de partide în toate competițiile, perioadă în care a marcat un gol și a oferit trei pase decisive. Evoluțiile sale au contribuit la parcursul spaniolilor, care au bifat prima finală europeană din istoria clubului și au obținut o nouă calificare în Conference League.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Flăcări la metrou, în stația Universitate. Focul ar fi pornit din cauza infiltrațiilor provocate de furtună. VIDEO
Flăcări la metrou, în stația Universitate. Focul ar fi pornit din cauza infiltrațiilor provocate de furtună. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Chelsea pregătește oferta pentru Rayo Vallecano! Fundașul lateral e dorit de londonezi
Chelsea pregătește oferta pentru Rayo Vallecano! Fundașul lateral e dorit de londonezi
Dinamo l-a prezentat pe fundașul central spaniol care a jucat la Atletico Madrid, Rayo Vallecano și Villarreal!
Dinamo l-a prezentat pe fundașul central spaniol care a jucat la Atletico Madrid, Rayo Vallecano și Villarreal!
Andrei Rațiu are un nou antrenor la Rayo Vallecano
Andrei Rațiu are un nou antrenor la Rayo Vallecano
ULTIMELE STIRI
Toni Kroos e dur după eliminarea din America: ”Trebuie să fim sinceri! Nu avem niciunul!”
Toni Kroos e dur după eliminarea din America: ”Trebuie să fim sinceri! Nu avem niciunul!”
Încă o plecare de la FCSB: Roș-albaștrii cedează un fundaș în Grecia. Noul a făcut anunțul
Încă o plecare de la FCSB: Roș-albaștrii cedează un fundaș în Grecia. Noul a făcut anunțul
Anglia - DR Congo, de la 19:00! Echipele de start
Anglia - DR Congo, de la 19:00! Echipele de start
75.000.000 de £ pentru fotbalistul dorit de Enzo Maresca la Manchester City
75.000.000 de £ pentru fotbalistul dorit de Enzo Maresca la Manchester City
Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland stă la pândă

FCSB, înlocuitor pentru Ștefan Târnovanu: ”Un portar care promite”

FCSB, înlocuitor pentru Ștefan Târnovanu: ”Un portar care promite”

Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”

Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii



Recomandarile redactiei
Încă o plecare de la FCSB: Roș-albaștrii cedează un fundaș în Grecia. Noul a făcut anunțul
Încă o plecare de la FCSB: Roș-albaștrii cedează un fundaș în Grecia. Noul a făcut anunțul
75.000.000 de £ pentru fotbalistul dorit de Enzo Maresca la Manchester City
75.000.000 de £ pentru fotbalistul dorit de Enzo Maresca la Manchester City
”E Graovac un plus pentru voi?” Cum a răspuns Marian Aioani
”E Graovac un plus pentru voi?” Cum a răspuns Marian Aioani
Lobby incredibil către Real Madrid: „Dacă trebuie să vindem Bernabeu pentru a-l transfera, aşa să fie!”
Lobby incredibil către Real Madrid: „Dacă trebuie să vindem Bernabeu pentru a-l transfera, aşa să fie!”
Cristi Chivu a dat lovitura! Al treilea jucător care a semnat cu Inter: ”Am ajuns la un acord”
Cristi Chivu a dat lovitura! Al treilea jucător care a semnat cu Inter: ”Am ajuns la un acord”
Alte subiecte de interes
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
E gata! Unde va juca Andrei Rațiu în sezonul 2024-2025
E gata! Unde va juca Andrei Rațiu în sezonul 2024-2025
Chelsea pregătește oferta pentru Rayo Vallecano! Fundașul lateral e dorit de londonezi
Chelsea pregătește oferta pentru Rayo Vallecano! Fundașul lateral e dorit de londonezi
Chelsea a găsit înlocuitor pentru Cucurella. Xabi Alonso pregatește un transfer neașteptat: e coleg cu Rațiu. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO
Chelsea a găsit înlocuitor pentru Cucurella. Xabi Alonso pregatește un transfer neașteptat: e coleg cu Rațiu. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO
CITESTE SI
Un pasager a câștigat peste 3,3 milioane de dolari la păcănele, pe aeroportul din Las Vegas. Pariase 10 dolari

stirileprotv Un pasager a câștigat peste 3,3 milioane de dolari la păcănele, pe aeroportul din Las Vegas. Pariase 10 dolari

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat

stirileprotv Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat

Simion (AUR): Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan. Îl somăm să desemneze săptămâna aceasta un premier

stirileprotv Simion (AUR): Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan. Îl somăm să desemneze săptămâna aceasta un premier

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!