Surpriză pe piața transferurilor! Jucătorul lui Rayo s-a înțeles cu Chelsea

Apărătorul în vârstă de 28 de ani a acceptat condițiile propuse de formația pregătită de Xabi Alonso. Mutarea vine după ce Marc Cucurella a lăsat un gol în flancul stâng al apărării londoneze, în urma transferului său la Real Madrid.

„Chelsea s-a înțeles cu Pep Chavarría în privința termenilor personali pentru noul fundaș stânga, undă verde de la jucător. Chavarría vrea la Chelsea și dorește să joace pentru Xabi Alonso. Negocierile între cluburi sunt în desfășurare cu Rayo Vallecano, iar acordul este aproape”, a transmis jurnalistul Fabrizio Romano pe rețeaua X.

Potrivit jurnaliștilor de la Mundo Deportivo, Rayo Vallecano a refuzat deja o primă propunere venită din partea englezilor. Ibericii au respins suma de nouă milioane de euro, plus bonusuri, pentru jucătorul care mai are contract valabil până în vara anului 2030. Chavarría joacă la Rayo din 2022, când a fost transferat de la Real Zaragoza, iar în urmă cu un an și-a prelungit înțelegerea.