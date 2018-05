Lovitura pentru Klopp: Liverpool a pierdut un jucator important inaintea finalei cu Real Madrid!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Joe Gomez, fundasul englez al lui Liverpool, a suferit o operatie la glezna si va rata finala Ligii Campionilor, care va avea loc pe 26 mai la Kiev, urmand sa piarda aproape sigur si Cupa Mondiala.

Gomez, care pe 23 mai va implini 21 de ani, s-a operat pentru a rezolva o problema aparuta in luna martie, cand s-a accidentat la glezna in timpul meciului amical dintre Anglia si Olanda (1-0). Fundasul a stat o luna pe tusa, dar, cum Liverpool nu are un lot foarte numeros, el a fost folosit de antrenorul Jurgen Klopp in meciurile de campionat cu West Bromwich Albion si Stoke City. Gomez a jucat cu dureri in ambele partide si a ajuns la operatie, astfel ca va pierde finala Ligii Campionilor, dintre Liverpool si Real Madrid, si are sanse foarte mici sa fie prezent la Mondialul din Rusia.

Gomez are trei selectii pentru nationala Angliei.

23 de meciuri a jucat Joe Gomez pentru Liverpool in acest sezon al Premier League

6 partide a bifat acesta in UEFA Champions League, in actuala stagiune