SMS-ul trimis de Talpan lui Duckadam, in ziua in care stelistii au celebrat 32 de ani de la Sevilla. Reactia fostului portar

Helmuth Duckadam si Florin Talpan sunt in conflict. Juristul CSA l-a facut "frustrat" pe Duckadam ieri dimineata, pentru ca seara sa ii dea un SMS. Portarul i-a raspuns la TV.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Helmuth Duckadam a dezvaluit ca a primit un SMS de la Florin Talpan ieri seara, in ziua in care stelistii au celebrat implinirea a 32 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni. Dimineata, Talpan il facuse frustrat pe acesta.

"Mi-a dat Talpan mesaj aseara, la 21:47. Pentru acea performanta din 7 mai. Nu il inteleg. Spunea ca Romania a ajuns cunoscuta in lume gratie performantei noastre. Dimineata ma facuse frustrat. Cine face asta? Un om care da pe toata lumea in judecata. Pentru orice si oricand", a spus Duckadam la Digi.

Helmuth Duckadam a mai comentat reactia lui Talpan la golul lui CSM Iasi cu FCSB.

"Ce pot sa spun despre aceasta reactie? Eu, de exemplu, nu m-am bucurat ca CSA a pierdut cu Rapidul. Asta pentru ca am acolo multi colegi care castiga o paine. Dar fiecare isi manifesta emotiile in felul lui. Avand in vedere ce se intampla in Romania in ultima perioada...am distrus totul, se pare ca acum a venit randul fotbalului", a mai spus fostul mare portar.