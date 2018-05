Ultimul gest facut de Dica l-a scos din minti: Budescu, tot mai aproape mai CFR! Dezvaluri din vestiar: "E incredibil ce se intampla!"

FCSB a pierdut la Iasi, scor 0-1, iar sansele la titlu sunt tot mai mici pentru echipa lui Dica.

Chiar daca FCSB si CFR Cluj sunt despartite de doar un punct, ardelenii sunt avantajati de program. CFR Cluj mai are de jucat cu Astra si cu Viitorul, in timp ce FCSB mai are doua meciuri cu Craiova si Astra.

La finalul sezonului, FCSB ar putea pierde si un jucator extrem de important, dincolo de titlu de campioana. Budescu pare tot mai hotarat sa plece si sa accepte oferta CFR-ului. Florin Lovin, impresarul mijlocasului, a declarat ca Budescu este extrem de nemultumit de modul in care este tratat de Nicolae Dica. Budescu a fost schimbat din nou la pauza, iar jucatorul pare sa fi ajuns la limita rabdarii.



"E incredibil ce se intampla. Nu inteleg atitudinea antrenorului sau a patronului. Nu stim exact cine face aceste schimbari. Ca patron sau ca antrenor, e incredibil ca nu-ti urmaresti interesul. Nu ai cum sa scoti un jucator ca Budescu si sa strici o relatie cu el. Cred ca acolo trebuie sa existe o discutie barbateasca după primul meci din play-off. A fost o discutie, dar a ramas fara concluzii. Drept dovada, meci de meci, Budescu este schimbat dupa prima repriza. Cel mai bun om al tau este eliminat. Cel mai grav este ca a inceput sa nu-l mai afecteze. Cand simti o atitudine urata din partea antrenorilor si a patronului, nu este bine pentru nimeni", a declarat Florin Lovin pentru Telekom.