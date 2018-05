Spaniolii i-au citit pe buze! FABULOS! Ce i-a spus Iniesta lui Messi in momentul in care i-a dat banderola, la ultimul El Clasico

Andres Iniesta a jucat ultimul sau Clasico. El va pleca de la Barcelona dupa 17 ani petrecuti in tricoul blaugrana.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Andres Iniesta a jucat ultimul sau El Clasico in weekend. Barcelona si Real Madrid au remizat pe Camp Nou, scor 2-2. Mijlocasul a fost schimbat in repriza a doua si a primit aplauze in picioare.

Iniesta i-a predat pentru ultima data banderola lui Messi intr-un clasic al Spaniei, iar spaniolii au facut un exercitiu de citit pe buze.

Spaniolii noteaza ca Iniesta a avut un mesaj pentru Messi in momentul schimbarii.

"Uite, Leo! Te iubesc mult", i-a spus Iniesta colegului sau, in momentul in care i-a pus banderola pe brat.