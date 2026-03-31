Presa engleză anunță că Fiorentina pregătește o ofertă pentru Radu Drăgușin, mutare orchestrată de Fabio Paratici, dup ce și-a manifestat interesul pentru fundaș și în trecut.

Jurnaliștii de la SportsBoom au publicat detalii despre interesul grupării „Viola” pentru fundașul central ajuns la 24 de ani, care traversează o perioadă complicată în capitala Angliei, deși la echipa națională rămâne un om de bază. Englezii notează că relațiile deja stabilite între cele două cluburi ar putea facilita tranzacția.

„Fundașul Radu Drăgușin ar putea primi o rută de scăpare de la Tottenham Hotspur, în condițiile în care Fiorentina se pregătește să redeschidă negocierile pentru serviciile sale. Deși este un jucător cheie pentru România, tânărul de 24 de ani a îndurat o perioadă frustrantă în capitală de la plecarea de la Genoa, acum 26 de luni. Acest lucru a alertat echipa Viola cu privire la posibilitatea de a-l atrage înapoi în Italia după încheierea sezonului din Premier League”, au scris jurnaliștii britanici.

Condiția esențială pentru realizarea mutării

Situația din clasament a ambelor formații este una tensionată, ceea ce face ca negocierile să fie condiționate de rezultatele de la finalul stagiunii. În acest moment, Fiorentina, antrenată de Paolo Vanoli, se află la doar două locuri și două puncte deasupra zonei retrogradării din Serie A. Nici Spurs nu stă mai bine în Premier League, echipa lui Drăgușin luptând la rândul ei pentru evitarea retrogradării.

Sursa citată precizează că oficialii de pe Stadio Artemio Franchi își vor concretiza interesul doar dacă echipa evită retrogradarea. De asemenea, nici clubul italian și nici jucătorul nu sunt dispuși să realizeze transferul dacă Fiorentina nu își păstrează statutul de echipă de primă ligă.

În cazul în care Tottenham se salvează, conducerea clubului nu se va opune plecării românului, dacă acesta cere transferul pentru a juca constant, mai spun englezii. Cel care conduce operațiunile este Fabio Paratici, fostul director sportiv al lui Spurs, care se ocupă acum de planificarea strategică la Fiorentina.