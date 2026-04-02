Odată cu venirea noului antrenor, Tottenham va trece printr-o serie de schimbări, iar Radu Drăgușin ar putea fi dezavantajat de schimbările propuse.

Radu Drăgușin va juca din ce în ce mai puțin la Tottenham, susțin englezii

Jurnaliștii britanici susțin că având în vedere că stoperul român nu este bun la jocul de posesie preferat de De Zerbi, Drăgușin va prinde din ce în cem ai puține minute la Tottenham, mai ales că tehnicianul italian vrea să implementeze un sistem cu o apărare în patru.

”Radu Drăgușin nu posedă multe dintre calitățile necesare pentru a pune în practică stilul modern de joc al lui De Zerbi.

Românul a părut constant depășit de nivel în perioada lui Ange Postecoglou și am putea vedea ceva similar în săptămânile următoare.

Pe de altă parte, va începe Drăgușin cu adevărat vreun meci ca titular? De Zerbi va schimba sistemul lui Tottenham la o linie de patru fundași, iar acest lucru i-ar putea limita semnificativ minutele fundașului central. La urma urmei, e puțin probabil să fie înaintea lui Kevin Danso în ierarhie”, a scris Spurs Web.

De Zerbi rămâne la Tottenham chiar dacă echipa retrogradează

Înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pentru următorii cinci ani și, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, nu se va întrerupe nici în cazul în care echipa lui Radu Drăgușin va retrograda în Championship!

Potrivit jurnalistului Sami Mokbel de la BBC, italianul și-a dat acordul să rămână la Tottenham indiferent de cum se va încheia acest sezon.