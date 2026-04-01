Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a anunțat recent faptul că stoperul român este dorit de o echipă din Arabia Saudită, dispusă să îi plătească un salariu uriaș, de 10 milioane de euro pe an, care ar putea crește însă până la 20 milioane de euro.

Englezii, impresionați de Radu Drăgușin

Impresarul a dezvăluit că oferta nici măcar nu a fost luată în calcul de către Drăgușin, care își dorește să își continue la cel mai înalt nivel, chiar dacă sumele pe care le-ar câștiga în Europa sunt incomparabil mai mici decât cele plătite în zona Golfului.

Britanicii au reacționat după dezvăluirile lui Manea și au fost impresionați de faptul că Drăgușin a refuzat o sumă astronomică. De altfel, englezii au remarcat că decizia lui Drăgușin poate fi un lucru pozitiv pentru Tottenham, deoarece aceasta indică nivelul de dedicare pe care fundașul român îl are.

”Poziția lui Radu Drăgușin, așa cum este descrisă de agentul său, sugerează că banii nu îi influențează în prezent deciziile. Refuzul unei oferte atât de profitabile indică dorința de a reuși la cel mai înalt nivel în Europa.

Pentru Tottenham, acest lucru poate fi văzut ca un aspect pozitiv. Jucătorul pare dedicat, așa cum a declarat chiar el, chiar și într-un sezon dificil pentru club.

Totuși, interesul unor cluburi precum RB Leipzig adaugă un nou element de complexitate. Dacă prestațiile sale nu se vor îmbunătăți sau dacă Spurs vor continua să aibă probleme în apărare, situația ar putea evolua rapid.

Deocamdată însă, mesajul este clar: în ciuda tentației financiare uriașe, Drăgușin a ales să rămână pe scena europeană și să lupte pentru locul său în nordul Londrei”, au scris englezii de la Sport Witness.

Florin Manea dezvăluie oferta refuzată pentru Radu Drăgușin

”Vrei să-ți spun ceva? Am refuzat 50 de milioane de euro pentru 5 ani, pentru Radu. 10 milioane pe an. Ne-a sunat cineva din Arabia Saudită că ne dă 10 milioane de euro net pe an să mergem în Arabia. Nici n-am luat în calcul.

10 milioane pe an? Spune-mi câți refuzau. Se urca și la 15 milioane, și la 20 de milioane pe an, se ajungea la 100 de milioane pe 5 ani. Luam și eu comision vreo 20-30 de milioane de euro. Dar nu ne-a interesat”, a spus Manea, la iamsport.ro.