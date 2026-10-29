GALERIE FOTO Dramatism total! Liverpool - Chelsea s-a decis la penalty-uri în Cupa Angliei

Dramatism total! Liverpool - Chelsea s-a decis la penalty-uri în Cupa Angliei Fotbal extern
SPORT.RO
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A fost dramatism total în Liverpool - Chelsea, derby-ul etapei din Cupa Angliei.

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Din articol

Echipa engleză FC Liverpool s-a calificat miercuri seara în sferturile de finală ale Cupei Ligii, după ce a dispus cu 6-5, la penaltiuri, de formaţia londoneză Chelsea. După 90 de minute, scorul a fost 1-1.

Liverpool, calificare la penalty-uri în Cupa Angliei!

Chelsea a deschis scorul în minutul 40, din penalti, prin Morgan Rogers, iar FC Liverpool a egalat, tot de la 11 metri, în minutul 43, când a înscris Cody Gakpo. 

Calificarea în sferturi a fost decisă la lovituri de departajare. Două ratări pentru „cormorani”, prin Tsimikas şi Gravenberch, şi şase goluri.

The Blues au ratat de trei ori, prin Barco, Emegha şi Fofana, reuşind doar cinci goluri, şi FC Liverpool – Chelsea s-a încheiat 6-5 după lovituri de la 11 metri, echipa lui Andoni Iraola mergând în sferturile competiţiei, scrie News.ro.

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Liverpool și Chelsea, în luptă pentru Alex Scott

Liverpool și Chelsea îl monitorizează atent pe mijlocașul central Alex Scott (23 de ani) al lui Bournemouth.

Clubul la care evoluează Scott își propune să obțină pe jucător o sumă care ar stabili un record pentru club, informează publicația TEAMtalk, citată de Transfer News Live.

Bournemouth ar putea lua în calcul un transfer în luna ianuarie, dacă va primi o ofertă în valoare de cel puțin 100 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 120.000.000 de euro. 

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