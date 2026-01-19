VIDEO EXCLUSIV Spectacolul EHF EURO 2026 continuă astăzi pe VOYO! Programul meciurilor

Spectacolul EHF EURO 2026 continuă astăzi pe VOYO! Programul meciurilor Handbal
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

EHF Euro 2026
În direct EXCLUSIV pe VOYO în această seară, începând cu ora 19:00, turneul final EHF EURO 2026 continuă cu șase meciuri din faza grupelor.

Partidele de la EHF EURO 2026, în direct pe VOYO

19.00 Austria vs Serbia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

19.00 Cehia vs Ucraina - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

19.00 Olanda vs Croația - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Germania vs Spania - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Franța vs Norvegia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Georgia vs Suedia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

Cum s-a încheiat celălalt meci din grupa României de la EHF EURO 2026! Tricolorii sunt eliminați

Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă clar de Danemarca, 39-24 duminică seara, la EHF EURO 2026, meci transmis în exclusivitate de VOYO.

Tricolorii lui George Buricea au reuşit să ţină piept danezilor doar în prima repriză, apoi scorul a luat proporţii după pauză. 

Danemarca este campioana mondială şi olimpică en-titre și vicecampioana europeană din 2024.

În celălalt meci din grupa României, Portugalia a remizat cu Macedonia de Nord, 29-29, după ce lusitanii câștigaseră meciul cu tricolorii din prima etapă cu 40-34.

Danemarca este liderul grupei, cu 4 puncte, urmată de Portugalia, 3 puncte, Macedonia de Nord, 1 punct, România, 0 puncte. Primele două clasate se califică în grupele principale, dar tricolorii sunt deja eliminați.

Ultimul meci din grupă al României, cel cu Macedonia, se dispută marți, de la ora 19:00, LIVE pe VOYO

Minunea Feroe continuă! Victorie categorică la EHF EURO 2026 și calificarea în grupele principale este aproape

Selecţionata Insulelor Feroe a obţinut prima sa victorie la un Campionat European, 37-24 cu Muntenegru duminică la EHF EURO 2026, turneu final care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia.

După egalul cu Elveţia, din debutul competiţiei, insularii au acum şansa de a se califica în grupele principale.

Slovenia, deşi a fost condusă de Elveţia cu 23-14, a reuşit să întoarcă scorul şi să se impună cu 38-35, obţinând calificarea în grupele principale.

Islanda şi Ungaria şi-au asigurat şi ele prezenţa în faza următoare a competiţiei.

