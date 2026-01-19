În direct EXCLUSIV pe VOYO în această seară, începând cu ora 19:00, turneul final EHF EURO 2026 continuă cu șase meciuri din faza grupelor.
Partidele de la EHF EURO 2026, în direct pe VOYO
19.00 Austria vs Serbia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
19.00 Cehia vs Ucraina - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
19.00 Olanda vs Croația - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
21.30 Germania vs Spania - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
21.30 Franța vs Norvegia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
21.30 Georgia vs Suedia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
Cum s-a încheiat celălalt meci din grupa României de la EHF EURO 2026! Tricolorii sunt eliminați
Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă clar de Danemarca, 39-24 duminică seara, la EHF EURO 2026, meci transmis în exclusivitate de VOYO.
Tricolorii lui George Buricea au reuşit să ţină piept danezilor doar în prima repriză, apoi scorul a luat proporţii după pauză.
Danemarca este campioana mondială şi olimpică en-titre și vicecampioana europeană din 2024.
În celălalt meci din grupa României, Portugalia a remizat cu Macedonia de Nord, 29-29, după ce lusitanii câștigaseră meciul cu tricolorii din prima etapă cu 40-34.
Danemarca este liderul grupei, cu 4 puncte, urmată de Portugalia, 3 puncte, Macedonia de Nord, 1 punct, România, 0 puncte. Primele două clasate se califică în grupele principale, dar tricolorii sunt deja eliminați.
Ultimul meci din grupă al României, cel cu Macedonia, se dispută marți, de la ora 19:00, LIVE pe VOYO.
Minunea Feroe continuă! Victorie categorică la EHF EURO 2026 și calificarea în grupele principale este aproape
Selecţionata Insulelor Feroe a obţinut prima sa victorie la un Campionat European, 37-24 cu Muntenegru duminică la EHF EURO 2026, turneu final care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia.
După egalul cu Elveţia, din debutul competiţiei, insularii au acum şansa de a se califica în grupele principale.
Slovenia, deşi a fost condusă de Elveţia cu 23-14, a reuşit să întoarcă scorul şi să se impună cu 38-35, obţinând calificarea în grupele principale.
Islanda şi Ungaria şi-au asigurat şi ele prezenţa în faza următoare a competiţiei.