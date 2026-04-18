Leeds United a obținut trei puncte importante în lupta pentru evitarea retrogradării, împotriva ultimei clasate Wolverhampton, astfel că s-a distanțat la nouă puncte de Tottenham, cu un meci în plus față de echipa lui Radu Drăgușin.

James Justin a fost cel care a deschis scorul în minutul 18, iar Noah Okafor a dublat avantajul gazdelor două minute mai târziu. Cel care a stabilit scorul final a fost Dominic Calvert-Lewin, în minutul 90+5, după ce a transformat un penalty.

Leeds United - Wolves 3-0. Ultima clasată este 99% retrogradată

Astfel, Leeds continuă cursa pentru salvarea de la retrogradare, iar Wolves este aproape sigură de biletele pentru sezoul următor de Championship: după această partidă, echipa de pe ”Molineux Stadium” este 99% retrogradată, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

Diferența față de primul loc care asigură salvarea de la retrogradare este de 15 puncte, astfel că orice rezultat pozitiv al echipelor care luptă pentru salvare o poate ”condamna” pe Wolves înainte de următoarea etapă.

În următoarea rundă, Wolves va primi vizita celor de la Tottenham echipă aflată pe locul 18, într-o criză incredibilă de rezultate și fără victorie din luna decembrie.

De partea cealaltă, Leeds rămâne neînvinsă de patru partide. Are 39 de puncte și se pregătește pentru un meci tare în următoarea etapă, cu Bournemouth, în deplasare.